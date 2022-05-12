Церемонию вручения премии ТЭФИ перенесли на конец года

Как нам представляется, проводить праздничную церемонию ТЭФИ наверняка не правильно. Я думаю, что мы вернемся к этой теме, скорее всего, поздней осенью и в зависимости от военно-политического контекста определимся с характером церемонии. Понятно, что ее можно будет провести в конце этого года, – цитирует gazeta.ru Швыдкоя.

Российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств ТЭФИ была учреждена фондом «Академия российского телевидения» в октябре 1994 года.

Отмечается, что в 2020 году ТЭФИ также переносили, но из-за распространения коронавирусной инфекции.