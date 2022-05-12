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23:47 12.05.2022

Для сохранения молодости фитотерапевт посоветовал пить березовый сок

кружка Фото: pixabay
Кандидат медицинских наук Андрей Степенский заявил, что в этом напитке содержатся природные антиоксиданты, которые препятствуют быстрому старению организма, передает Zakon.kz
Живые клетки под воздействием природных антиоксидантов замедляют свое старение, остаются на какое-то время молодыми, – заявил врач во время беседы на канале «Россия 1».

Степенский также отметил, что березовый сок, который продается в магазинах и имеет длительный срок годности, не является натуральным. А настоящий напиток является скоропортящимся продуктом, которой начнет немного бродить даже в холодильнике уже на второй день.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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