23:47 12.05.2022
Для сохранения молодости фитотерапевт посоветовал пить березовый сок
Фото: pixabay
Кандидат медицинских наук Андрей Степенский заявил, что в этом напитке содержатся природные антиоксиданты, которые препятствуют быстрому старению организма, передает Zakon.kz
Живые клетки под воздействием природных антиоксидантов замедляют свое старение, остаются на какое-то время молодыми, – заявил врач во время беседы на канале «Россия 1».
Степенский также отметил, что березовый сок, который продается в магазинах и имеет длительный срок годности, не является натуральным. А настоящий напиток является скоропортящимся продуктом, которой начнет немного бродить даже в холодильнике уже на второй день.
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