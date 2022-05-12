Для сохранения молодости фитотерапевт посоветовал пить березовый сок

Живые клетки под воздействием природных антиоксидантов замедляют свое старение, остаются на какое-то время молодыми, – заявил врач во время беседы на канале «Россия 1».

Степенский также отметил, что березовый сок, который продается в магазинах и имеет длительный срок годности, не является натуральным. А настоящий напиток является скоропортящимся продуктом, которой начнет немного бродить даже в холодильнике уже на второй день.