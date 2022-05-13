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00:01 13.05.2022

Аэропорт Петропавловска не смогли продать на повторном аукционе

вечер Фото: Zakon.kz
Здание выставили на торги, чтобы передать в доверительное управление с правом последующего выкупа, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал МТРК, на первом аукционе имущество аэропорта оценили в 5,6 млрд тенге, на повторном сумму снизили в два раза – до 2,8 млрд тенге. Но желающих участвовать в тендере не нашлось.

Мы для чего передаем аэропорт? Для того, чтобы частный инвестор мог вложить финансовые средства на развитие нашего аэропорта. Необходимо провести капитальный ремонт или реконструкцию здания ССТ, где хранится техника. Необходимо модернизацию оборудования провести. Необходимо провести ремонт ГСМ – самое первое, что необходимо для запуска дальних рейсов. Замруководителя управления пассажирского транспорта и автодорог СКО Мирхат Абильмажинов

Отмечается, что в данный момент аэропорт Петропавловска находится в муниципальной собственности и работает в убыток.

Елена Беляева
Петропавловск
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