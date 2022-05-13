Аэропорт Петропавловска не смогли продать на повторном аукционе

Как сообщает телеканал МТРК, на первом аукционе имущество аэропорта оценили в 5,6 млрд тенге, на повторном сумму снизили в два раза – до 2,8 млрд тенге. Но желающих участвовать в тендере не нашлось.

Мы для чего передаем аэропорт? Для того, чтобы частный инвестор мог вложить финансовые средства на развитие нашего аэропорта. Необходимо провести капитальный ремонт или реконструкцию здания ССТ, где хранится техника. Необходимо модернизацию оборудования провести. Необходимо провести ремонт ГСМ – самое первое, что необходимо для запуска дальних рейсов. Замруководителя управления пассажирского транспорта и автодорог СКО Мирхат Абильмажинов

Отмечается, что в данный момент аэропорт Петропавловска находится в муниципальной собственности и работает в убыток.