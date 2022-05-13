Швейцария разблокировала часть российских активов

По словам представителя Государственного секретариата по экономике (SECO) Эрвина Боллинджера, в начале апреля власти конфедерации заморозили российские активы на сумму около 7,5 млрд швейцарских франков, затем было заблокировано еще 2,2 млрд франков. Однако, как пишет 1prime.ru, позднее 3,4 млрд были разморожены.

По словам Боллинджера, превентивная блокировка активов происходит, если возникает подозрение, что они принадлежат подсанкционным российским физлицам или компаниям. После этого SECO проводит проверку, по результатам которой может разморозить активы.

Мы не можем заморозить средства, если у нас нет достаточных оснований. Средства необходимо разблокировать, если нет доказательств того, что активы непосредственно принадлежат лицу, находящемуся под санкциями, или контролируются им, – заявил чиновник.