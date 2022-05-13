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00:55 13.05.2022

Швейцария разблокировала часть российских активов

Швейцария Фото: pixabay
Под санкциями швейцарских властей к началу мая находятся активы РФ на сумму 6,3 миллиарда франков, передает Zakon.kz.

По словам представителя Государственного секретариата по экономике (SECO) Эрвина Боллинджера, в начале апреля власти конфедерации заморозили российские активы на сумму около 7,5 млрд швейцарских франков, затем было заблокировано еще 2,2 млрд франков. Однако, как пишет 1prime.ru, позднее 3,4 млрд были разморожены.

По словам Боллинджера, превентивная блокировка активов происходит, если возникает подозрение, что они принадлежат подсанкционным российским физлицам или компаниям. После этого SECO проводит проверку, по результатам которой может разморозить активы.

Мы не можем заморозить средства, если у нас нет достаточных оснований. Средства необходимо разблокировать, если нет доказательств того, что активы непосредственно принадлежат лицу, находящемуся под санкциями, или контролируются им, – заявил чиновник.
Елена Беляева
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