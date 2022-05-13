01:33 13.05.2022
Первый канал опроверг слухи о закрытии шоу «Вечерний Ургант»
Фото: Instagram//urgantcom
В пресс-службе общероссийского федерального телеканала назвали чушью распространившуюся информацию о закрытии данного проекта, передает Zakon.kz.
Кроме того, как пишет ТАСС, Первый канал уже опровергал информацию о возможном расторжении контракта с телеведущим Иваном Ургантом и слухи о закрытии шоу.
Ранее стало известно, что Первый канал изменил сетку вещания в пользу общественно-политических программ.