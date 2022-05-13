Врач назвал три вида нарушений в мозге после COVID-19

Через пару месяцев после COVID-19 у пациентов могут развиться три вида нарушений в головном мозге: снижение памяти и умственной работоспособности у пожилых людей, тревожные расстройства в молодом и среднем возрасте и бессонница у разных возрастных групп. Об этом рассказал врач-психиатр Вадим Хайкин, сообщает Ura.ru.

По словам старшего научного сотрудника психоневрологического диспансера Москвы, тревожные расстройства после COVID-19 встречаются только в молодом возрасте из-за высокой эмоциональной гибкости.

Нарушения сна характерны для разных групп людей. Бессонница может быть и следствием повышенной тревожности, и астенических проявлений. Человек больше устает, утомляется, дремлет днем и не спит ночью. Кандидат медицинских наук Вадим Хайкин

Психиатр подчеркнул, что люди в пожилом, старческом возрасте становятся более ригидными (отсутствие реакции), эмоции у них не такие гибкие, быстрые, изменяющиеся.

У людей с чувством повышенной ответственности высок риск развития тревожных расстройств, то есть у тех, кто менее склонен к отдыху и психологическому расслаблению. Вадим Хайкин

По словам спикера, в случае проявления одного из трех симптомов необходимо обращаться к врачу-психиатру или неврологу.