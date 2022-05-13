В Актау мужчина затащил троих детей в квартиру и угрожал им

По информации ASTANA TV, две девочки-первоклашки и их друг постарше решили позвать на прогулку детей. Постучали в соседскую дверь, когда она открылась, на пороге стоял нетрезвый обнаженный мужчина. Дети рассказали, что он затащил их в квартиру и начал угрожать топором, пока им не удалось сбежать.

Он взял меня и начал тянуть. Потом он стал говорить: до новых встреч и провел пальцем по шее, после начал с топором кидаться на меня. Пострадавший ребенок

Мы всем двором в шоке, такое потрясение. И при полиции он вел себя неадекватно. Страшно было вообще всем. Сосед злоупотребляет алкоголем, очень агрессивный, уже не первый инцидент, связанный с этой семьей, все алкоголь. К одной соседке он в окна ломился, угрожал. Соседка Ксения Салимова

Как рассказали соседи, мужчина поселился в доме около месяца назад, но уже успел всем запомниться.

Дебошира забрали в отделение полиции, но уже через несколько часов, как говорят жильцы, он снова был дома и осыпал нецензурной бранью соседей.

Как сообщили в полиции, в действиях мужчины не увидели состава преступления. Правда, открыли протокол по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

На вызов прибыла следственно-оперативная группа, участковые инспектора полиции, а также сотрудники ювенальной полиции. Данный факт был зарегистрирован. Так как в нем нет состава преступления, материал списан в номенклатурное дело. Пресс-секретарь ДП Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева

Соседи написали уже несколько десятков заявлений в полицию и теперь намерены обращаться в прокуратуру. По их словам, сосед ранее судим и два года состоит на учете в наркодиспансере. Кроме того, они обратились в школу с просьбой провести медицинское обследование двух несовершеннолетних дочерей дебошира.