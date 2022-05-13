09:21 13.05.2022
Казахстан вводит запрет на вывоз сахара
Фото: pixabay
Приказом министра сельского хозяйства Казахстана от 4 мая 2022 года вводится запрет на вывоз сахара белого и сахара-сырца тростникового, сообщает Zakon.kz.
Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сахара белого и сахара-сырца тростникового, говорится в документе.
Министерству сельского хозяйства РК поручено в установленном порядке информировать Евразийскую экономическую комиссию о применении указанных мер.
Приказ вводится в действие с 23 мая 2022 года.