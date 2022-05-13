COVID-19 за сутки выявили в четырех регионах Казахстана

За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:

в Нур-Султане – 2,

в Алматы – 7,

в ВКО – 1,

в ЗКО – 1.

Всего в стране подтвержден 1 305 631 случай заболевания КВИ.

Информация о выздоровевших от КВИ

В Казахстане 23 человека выздоровели от коронавирусной инфекции:

в Алматы – 4,

в ВКО – 2,

в Карагандинской области – 1,

в Костанайской области – 8,

в Кызылординской области – 8.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 490 человек.