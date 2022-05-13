10:02 13.05.2022
COVID-19 за сутки выявили в четырех регионах Казахстана
Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидемиологической ситуации на 12 мая в Казахстане. Согласно данным, за сутки заболевание коронавирусом выявлено в четырех регионах Казахстана, передает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:
в Нур-Султане – 2,
в Алматы – 7,
в ВКО – 1,
в ЗКО – 1.
Всего в стране подтвержден 1 305 631 случай заболевания КВИ.
Информация о выздоровевших от КВИ
В Казахстане 23 человека выздоровели от коронавирусной инфекции:
в Алматы – 4,
в ВКО – 2,
в Карагандинской области – 1,
в Костанайской области – 8,
в Кызылординской области – 8.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 490 человек.