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10:02 13.05.2022

COVID-19 за сутки выявили в четырех регионах Казахстана

РК, КВИ, сутки, данные, МВК, Минздрав Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидемиологической ситуации на 12 мая в Казахстане. Согласно данным, за сутки заболевание коронавирусом выявлено в четырех регионах Казахстана, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:

  • в Нур-Султане – 2,

  • в Алматы – 7,

  • в ВКО – 1,

  • в ЗКО – 1.

Всего в стране подтвержден 1 305 631 случай заболевания КВИ.

Информация о выздоровевших от КВИ

В Казахстане 23 человека выздоровели от коронавирусной инфекции:

в Алматы – 4,

в ВКО – 2,

в Карагандинской области – 1,

в Костанайской области – 8,

в Кызылординской области – 8.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 490 человек.

Динара Халдарова
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