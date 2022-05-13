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10:14 13.05.2022

Дина Жоламан прошла первый круг ЧМ по боксу

Бокс ЧМ Победа Фото: olympic.kz
Казахстанская боксерша Дина Жоламан, выступающая в весовой категории до 54 кг, смогла выиграть свой стартовый бой на мировом первенстве в Турции, сообщает Zakon.kz.

Чемпионка мира 2016 года Дина Жоламан встречалась с Марией Мадуэно Конде из Испании. Поединок 1/16 финала завершился в пользу казахстанки единогласным решением судей.

Помимо победы Дины, четвертый день ЧМ по боксу не принес особых положительных результатов для сборной Казахстана.

Другие представительницы казахстанской команды, выходившие на ринг Стамбула, потерпели поражения. Не поспорят далее за медали Римма Волосенко, Дарига Шакимова и Назым Кызайбай.

Ранее покинули турнир Аида Абикеева, Надежда Рябец и Ангелина Лукас.

Бокс ЧМ Старт

Фото: Instagram/lazzat_kungeibayeva_fan

13 мая казахстанские девушки выступят в двух весовых категориях:

Вечерняя сессия:

70 кг. Валентина Хальзова - Су Чжин Сен (Южная Корея).

  • 81 кг. Гульсая Ержан — Олеся Крысюк (Украина).

  • +81 кг. Ляззат Кунгейбаева — Шеннур Демир (Турция).

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