Обновленный Chevrolet Equinox с мягкой гибридной системой

Автомобиль будет доступен в трех комплектациях:

3LT RS

1LT RS

1LT

Главным отличием Equinox 2022MY от модели 2021 года является мягкая гибридная система, которая улучшает динамику и увеличивает комфорт от вождения автомобиля.

Фото: Chevrolet Kazakhstan

Мягкий гибрид работает с системой старт-стоп. При плавном замедлении он вырабатывает электричество, заряжая батарею повышенной емкости.

GM модернизировал трансмиссию Chevrolet Equinox MY2022. Применяется восьмое поколение двигателя LXH Ecotec 2.0T в сочетании с 9-ступенчатой интеллектуальной трансмиссией 9T50 Hydra-Matic(GF9), а также вводится 48-вольтовая система MicroBAS, формирующая новое поколение интеллектуальной системы привода. С помощью системы MicroBAS 48 V выходная мощность силовой установки стабильна при запуске и плавна при разгоне. Впечатления от вождения автомобиля поднялись на новый уровень.

Фото: Chevrolet Kazakhstan

Экономичность и экологичность – одни из основных трендов нашего времени, в том числе и в автоиндустрии. Благодаря предоставлению дополнительной мощности от электроустановки в момент ускорения и рекуперации при торможении новая система Hybrid Lite 48V MicroBAS в Chevrolet Equinox MY2022 позволяет обеспечить экономию топлива. Новая гибридная система — это еще и шаг в верном направлении с точки зрения дружелюбного отношения к природе, т.к. уровень выхлопа у гибридного транспорта ниже по сравнению с автомобилями без мягкой гибридной системы.

Фото: Chevrolet Kazakhstan

Фото: Chevrolet Kazakhstan

Внешне автомобили в топовой комплектации RS 2021 и 2022 годов выглядят идентично, повторяя все прежние решения, которые получили еще в ходе своего последнего рестайлинга, что касается опций — здесь все так же особенное внимание уделено основным системам комфорта и безопасности.

Автомобиль, как и модель 2021 года, оснащен 4-цилиндровым двухлитровым турбодвигателем производительностью 236 л.с. (350 Нм). Кроссовер, по данным производителя, способен разогнаться с места до 100 км/ч примерно за 7,5 секунды, максимальная скорость — 210 км/ч. Chevrolet Equinox зарекомендовал себя в Казахстане как самый мощный кроссовер в сегменте.

Фото: Chevrolet Kazakhstan

На протяжении многих лет легендарный бренд Chevrolet является одним из передовых по внедрению технологичного наполнения, дизайна и мощности автомобилей. Модельный ряд Chevrolet в Казахстане постоянно пополняется и имеет доступную ценовую политику в каждом из представленных брендом сегменте.

Старт продаж обновленного Chevrolet Equinox намечен на середину мая 2022 года.

В Казахстане автомобиль будет доступен в комплектациях 3 LT RS, 1 LT RS, 1 LT.

Подробнее на сайте или по номеру колл-центра 78-10.

Для справки:

Дистрибуция автомобильного бренда Chevrolet с мая 2020 г. входит в состав казахстанской автомобильной компании Allur. По итогам 2021 года автомобильный бренд Chevrolet возглавил рейтинг самых продаваемых автомобилей и достиг отметки 29 112 единиц, что является рекордным показателем продаж среди всех автомобильных брендов, представленных в Казахстане.

Уникальность автобренда Chevrolet заключается в его широком модельном ряде, который удовлетворяет запросы в разных ценовых сегментах:

доступные автомобили: Chevrolet Spark, Chevrolet Nexia, Chevrolet Cobalt;

компактная коммерческая техника: Chevrolet Damas (пассажирский и грузовой);

автомобили среднего класса: Chevrolet Tracker, Chevrolet Equinox; Chevrolet Trailblazer;