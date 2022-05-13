Создать публичный реестр коррупционеров хотят в Казахстане

Основанием для разработки документа является Концепция антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022 – 2026 годы.

Согласно плану действий по реализации Концепции требуется разработка законопроекта, направленного на реализацию следующих антикоррупционных инициатив:

введение публичного реестра коррупционеров в систему мер противодействия коррупции с определением четких механизмов включения и исключения из него лиц; регламентация выявления и урегулирования конфликта интересов на государственной службе и в квазигосударственном секторе; наделение уполномоченного органа по противодействию коррупции компетенцией по утверждению Методики по разработке антикоррупционных стандартов; внедрение института финансового расследования по принципу «следуй за деньгами» («follow the money»); введение уголовной ответственности за обещание или предложение взятки; совершенствование работы по выявлению преступлений, связанных с вымогательством незаконного вознаграждения работником государственного органа, государственной и негосударственной организации; совершенствование правовых механизмов ответственности за непринятие мер по противодействию коррупции; внедрение и развитие системы мониторинга и оценки эффективности антикоррупционных мер; регламентация взаимодействия уполномоченных по этике с уполномоченным органом по противодействию коррупции.

Как отмечают в Агентстве, сейчас в законодательстве нет нормы права, позволяющей введение публичного реестра коррупционеров, и четких механизмов включения и исключения из него лиц.

Данный реестр позволит наглядно оценить реальные результаты по искоренению коррупции и недопущению повторного трудоустройства наказанных за коррупцию на соответствующую службу. Он создаст в обществе атмосферу нетерпимости к коррупции – когда осуждение станет публичным и постыдным деянием. Антикор

Как считают в Агентстве, функционирование публичного реестра также позволит решить проблему нарушений при отборе на госслужбу и снизить риски повторных коррупционных преступлений, связанных с сокрытием коррупционного прошлого.

Внесение лица в реестр повлечет следующие последствия:

Политические и репутационные риски.

Препятствие для служебной карьеры – наряду с запретом трудоустройства на госслужбу и в организации квазигосударственного сектора у коррупционера сужаются возможности для карьерного роста в организациях частной формы собственности.

Проблемы с трудоустройством – благодаря реестру частные организации могут избежать трудоустройства коррупционера в целом, а также на позиции, связанные с управленческой и финансово-хозяйственной деятельностью.

Сложности при ведении бизнеса: наличие должностных лиц частных организаций в реестре позволит иным контрагентам избежать взаиморасчетов с недоброжелательными организациями, в которых работают коррупционеры.

Данные реестра могут быть применены для формирования статистической отчетности, использование которой позволит наглядно показать результаты работ по противодействию коррупции, а также сформировать видение по дальнейшим мерам.

На первоначальном этапе внедрения следует предусмотреть следующие основания для включения лиц в реестр:

Вступивший в законную силу приговор суда о признании лица виновным. Принятое постановление о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.

В качестве оснований для исключения из реестра наряду с завершением отбывания наказания следует учитывать требования статьи 80 УК, регламентирующей сроки погашения судимости. Указанные требования также могут быть применены в отношении лиц, включенных в реестр на основании постановления о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.

Помимо этого, решение суда об отмене приговора, вынесение оправдательного приговора, постановление об отмене постановления о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям также необходимо предусмотреть в качестве оснований для исключения из реестра, считают в Антикоре.

При внедрении реестра предлагается предусмотреть его взаимосвязь с базой правовой статистики и специальных учетов уполномоченного государственного органа, осуществляющего в пределах своей компетенции статистическую деятельность в области правовой статистики и специальных учетов. Данная связь позволит осуществлять сверку данных.

С целью исключения человеческого фактора при формировании реестра, следовательно, возможных коррупционных рисков, предлагается предусмотреть автоматическую выгрузку данных о коррупционерах из базы правовой статистики и специальных учетов.

Полный текст документа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 3 июня.