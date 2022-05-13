Создать публичный реестр коррупционеров хотят в Казахстане
Основанием для разработки документа является Концепция антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022 – 2026 годы.
Согласно плану действий по реализации Концепции требуется разработка законопроекта, направленного на реализацию следующих антикоррупционных инициатив:
введение публичного реестра коррупционеров в систему мер противодействия коррупции с определением четких механизмов включения и исключения из него лиц;
регламентация выявления и урегулирования конфликта интересов на государственной службе и в квазигосударственном секторе;
наделение уполномоченного органа по противодействию коррупции компетенцией по утверждению Методики по разработке антикоррупционных стандартов;
внедрение института финансового расследования по принципу «следуй за деньгами» («follow the money»);
введение уголовной ответственности за обещание или предложение взятки;
совершенствование работы по выявлению преступлений, связанных с вымогательством незаконного вознаграждения работником государственного органа, государственной и негосударственной организации;
совершенствование правовых механизмов ответственности за непринятие мер по противодействию коррупции;
внедрение и развитие системы мониторинга и оценки эффективности антикоррупционных мер;
регламентация взаимодействия уполномоченных по этике с уполномоченным органом по противодействию коррупции.
Как отмечают в Агентстве, сейчас в законодательстве нет нормы права, позволяющей введение публичного реестра коррупционеров, и четких механизмов включения и исключения из него лиц.
Данный реестр позволит наглядно оценить реальные результаты по искоренению коррупции и недопущению повторного трудоустройства наказанных за коррупцию на соответствующую службу. Он создаст в обществе атмосферу нетерпимости к коррупции – когда осуждение станет публичным и постыдным деянием.Антикор
Как считают в Агентстве, функционирование публичного реестра также позволит решить проблему нарушений при отборе на госслужбу и снизить риски повторных коррупционных преступлений, связанных с сокрытием коррупционного прошлого.
Внесение лица в реестр повлечет следующие последствия:
Политические и репутационные риски.
Препятствие для служебной карьеры – наряду с запретом трудоустройства на госслужбу и в организации квазигосударственного сектора у коррупционера сужаются возможности для карьерного роста в организациях частной формы собственности.
Проблемы с трудоустройством – благодаря реестру частные организации могут избежать трудоустройства коррупционера в целом, а также на позиции, связанные с управленческой и финансово-хозяйственной деятельностью.
Сложности при ведении бизнеса: наличие должностных лиц частных организаций в реестре позволит иным контрагентам избежать взаиморасчетов с недоброжелательными организациями, в которых работают коррупционеры.
Данные реестра могут быть применены для формирования статистической отчетности, использование которой позволит наглядно показать результаты работ по противодействию коррупции, а также сформировать видение по дальнейшим мерам.
На первоначальном этапе внедрения следует предусмотреть следующие основания для включения лиц в реестр:
Вступивший в законную силу приговор суда о признании лица виновным.
Принятое постановление о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.
В качестве оснований для исключения из реестра наряду с завершением отбывания наказания следует учитывать требования статьи 80 УК, регламентирующей сроки погашения судимости. Указанные требования также могут быть применены в отношении лиц, включенных в реестр на основании постановления о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.
Помимо этого, решение суда об отмене приговора, вынесение оправдательного приговора, постановление об отмене постановления о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям также необходимо предусмотреть в качестве оснований для исключения из реестра, считают в Антикоре.
При внедрении реестра предлагается предусмотреть его взаимосвязь с базой правовой статистики и специальных учетов уполномоченного государственного органа, осуществляющего в пределах своей компетенции статистическую деятельность в области правовой статистики и специальных учетов. Данная связь позволит осуществлять сверку данных.
С целью исключения человеческого фактора при формировании реестра, следовательно, возможных коррупционных рисков, предлагается предусмотреть автоматическую выгрузку данных о коррупционерах из базы правовой статистики и специальных учетов.
Полный текст документа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 3 июня.