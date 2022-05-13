Дождливые выходные ждут казахстанцев

На большей части страны пройдут дожди. На востоке, западе и в горных, предгорных районах – сильные дожди с грозой и градом. Также ожидается сильный ветер. РГП «Казгидромет»

На западе, севере, востоке и в центре страны днем столбики термометров повысятся до +17...+25°С, а на юге – от +18...+28°С до +23...+35°С.