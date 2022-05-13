Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:39 13.05.2022

Дождливые выходные ждут казахстанцев

алматы, дождь Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 14-16 мая. Ожидаются сильные дожди с грозой и градом, передает Zakon.kz.
На большей части страны пройдут дожди. На востоке, западе и в горных, предгорных районах – сильные дожди с грозой и градом. Также ожидается сильный ветер. РГП «Казгидромет»

На западе, севере, востоке и в центре страны днем столбики термометров повысятся до +17...+25°С, а на юге – от +18...+28°С до +23...+35°С.

Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
Курс доллара снизился на торгах на 7,6 тенге
12.05.2022
Последствия сильного наводнения оценили в Алматы
12.05.2022
Новые станции метро в Алматы откроют в июне
12.05.2022
Снижение пенсионного возраста готовы обсудить в правительстве Казахстана
12.05.2022
Суд отказался прекратить уголовное дело в отношении Биртанова и Абишева
12.05.2022
Главная Топ LIVE Все