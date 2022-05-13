Рост цен на автомобили в Казахстане объяснил Роман Скляр

Представители СМИ сообщили, что стоимость автомобилей выросла, как минимум в два раза в Казахстане. В этой связи они поинтересовались, контролирует ли правительство этот вопрос.

Стоимость машины, произведенной в Казахстане методом мелко-узловой сборки и крупноузловой сборки, имеет совершенно прозрачную стоимость: по закону «О промышленной политике» посредников нет между заводом-производителем данных машинных комплектов и нашим заводом. Поэтому когда они показывают локализацию и говорят локализация, например, 32% — это локализация отражается в денежном выражении — 32% получил доход наш автопроизводитель, который дальше передает уже дилеру, который минимальную наценку осуществляет и продает, то есть ценообразование прозрачное. Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр

Не совсем прозрачное ценообразование происходит в случае импорта авто через различных дилеров, отметил спикер.