12:05 13.05.2022
Рост цен на автомобили в Казахстане объяснил Роман Скляр
Фото: primeminister.kz
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах нефтегазового форума объяснил рост цен на автомобили в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
Представители СМИ сообщили, что стоимость автомобилей выросла, как минимум в два раза в Казахстане. В этой связи они поинтересовались, контролирует ли правительство этот вопрос.
Стоимость машины, произведенной в Казахстане методом мелко-узловой сборки и крупноузловой сборки, имеет совершенно прозрачную стоимость: по закону «О промышленной политике» посредников нет между заводом-производителем данных машинных комплектов и нашим заводом. Поэтому когда они показывают локализацию и говорят локализация, например, 32% — это локализация отражается в денежном выражении — 32% получил доход наш автопроизводитель, который дальше передает уже дилеру, который минимальную наценку осуществляет и продает, то есть ценообразование прозрачное. Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр
Не совсем прозрачное ценообразование происходит в случае импорта авто через различных дилеров, отметил спикер.
Мировые тренды по удорожанию автомобилей всем нам известны. Если автомобиль известной корейской марки подорожал у нас, то, наверное, можно посмотреть, что он подорожал во всем мире. Подорожал металл, транспортировка, логистика. Это объективные тренды, которых мы избежать не можем. Роман Скляр