Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС – Акчулаков

Изучать станцию, наверное, сложно будет. Эта станция пока еще не существует – она строится. Наша цель: посмотреть, насколько масштабен этот проект и что можно смежно развивать. Как это выглядит наглядно на примере строящегося объекта, это очень полезно. Проект реализуется с участием «Росатома», но здесь хотел бы сказать, что вопросы локализации, развития смежных производств при таких масштабных стройках дают огромную возможность в развитии местного содержания. Министр энергетики РК Болат Акчулаков

При этом он отметил, что Казахстан до конца года будет изучать вопрос геологии, природных ресурсов, климатических условий и параллельно рассматривать вопросы технологий.