12:57 13.05.2022
Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС – Акчулаков
Фото: pixabay
Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков в кулуарах нефтегазового форума высказался о цели посещения АЭС, которая строится в Турции, передает корреспондент Zakon.kz.
Изучать станцию, наверное, сложно будет. Эта станция пока еще не существует – она строится. Наша цель: посмотреть, насколько масштабен этот проект и что можно смежно развивать. Как это выглядит наглядно на примере строящегося объекта, это очень полезно. Проект реализуется с участием «Росатома», но здесь хотел бы сказать, что вопросы локализации, развития смежных производств при таких масштабных стройках дают огромную возможность в развитии местного содержания. Министр энергетики РК Болат Акчулаков
При этом он отметил, что Казахстан до конца года будет изучать вопрос геологии, природных ресурсов, климатических условий и параллельно рассматривать вопросы технологий.
Мы не говорим, что с Россией собираемся эту станцию строить. Мы говорим, что сначала изучим то, что касается геологии, природных ресурсов, климатических условий, и параллельно рассматриваем вопросы технологий. Мы смотрим все доступные, самые безопасные и апробированные технологии. Российские технологии, наверное, по наработке часов реактора самые передовые. По опыту работ и стандартам безопасности такие же, как и французские, и американские реакторы. Сейчас неплохие решения есть у Южной Кореи. Китай сильно развивается в этом плане. Поэтому выбор технологий – это тоже процесс, мы должны понять для себя, какая нам технология нужна. Болат Акчулаков