В Казахстане ожидают возобновления программы по утилизации старых авто и сельхозтехники

«Жасыл даму» должны провести свои корпоративные процедуры. Это непростой процесс, потому что был наложен арест на счета. 220 млрд тенге, которые были у РОПа, передача полномочий, компетенций и документации займет определенное время. Они обещают в ближайшее время эту программу возобновить. Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр

По его словам, старые сертификаты будут действовать.