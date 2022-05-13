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Законодательство РК
13:09 13.05.2022

В Казахстане ожидают возобновления программы по утилизации старых авто и сельхозтехники

сельхозтехника, старые авто, Роман Скляр Фото: pixabay
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах нефтегазового форума рассказал, когда возобновится прием старой сельхозтехники и авто, передает корреспондент Zakon.kz.
«Жасыл даму» должны провести свои корпоративные процедуры. Это непростой процесс, потому что был наложен арест на счета. 220 млрд тенге, которые были у РОПа, передача полномочий, компетенций и документации займет определенное время. Они обещают в ближайшее время эту программу возобновить. Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр

По его словам, старые сертификаты будут действовать.

Раньше антикоррупционная служба давала информацию об уголовных правонарушениях, про махинации с этими сертификатами, когда на одного человека было оформлено до 150 автомобилей и сельхозтехника. Поэтому здесь нужно просто подождать, чтобы они перевели это все в правовое русло. Роман Скляр
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