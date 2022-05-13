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13:05 13.05.2022

Хоккеист Константин Пушкарев стал экспертом Parimatch

хоккеист, эксперт Фото: Parimatch
Бывший хоккеист NHL, КХЛ и сборной Казахстана Константин Пушкарев объявил о сотрудничестве с онлайн-букмекером #1 в Казахстане в качестве спортивного эксперта.

В преддверии Чемпионата мира по хоккею Parimatch продолжает пополнять список именитых партнеров. Накануне международная беттинг-компания сообщила о расширении контракта с Казахстанской федерацией хоккея и партнерстве с национальной сборной в предстоящем первенстве.

Теперь к семье Parimatch присоединился Константин Пушкарев, опытный казахстанский хоккеист, бывший игрок NHL, КХЛ и неоднократный участник международных турниров в составе сборной.

Пушкарев возьмет на себя роль эксперта по хоккею и поделится своим многолетним опытом в профессиональном спорте для повышения интереса и понимания игры среди соотечественников.

Хоккей – это силовой и контактный вид спорта, близкий по духу нашим соотечественникам. Я рад возможности объединить силы с Parimatch, чтобы развивать спорт в Казахстане. Надеюсь, мои знания и опыт, а также любовь к хоккею позволят зрителям получить больше эмоций и удовольствия от просмотра матчей, особенно во время Чемпионата мира.Константин Пушкарев

аналитика, эксперт

Фото: Parimatch

Сотрудничество Пушкарева с Parimatch начнется с экспертных прогнозов на матчи Чемпионата мира по хоккею 2022. Учитывая статистику команд-соперников, индивидуальные навыки игроков и другие факторы, влияющие на игру, Константин будет делиться своей аналитикой с болельщиками по всему Казахстану.

Константин Пушкарев – один из лучших казахстанских спортсменов. Он не только играл в NHL и КХЛ, но и не раз выступал за страну в чемпионатах мира. Константин готов открыто делиться своим опытом в качестве официального эксперта Parimatch. Мы планируем много интересных проектов, а в ближайшее время запускаем рубрику прогнозов на Чемпионат мира. Повышая таким образом интерес к хоккею, мы верим, что увидим еще больше успешных хоккеистов из Казахстана в мировом спорте.Роман Бойко, СЕО Parimatch в Казахстане

Уникальность прогнозам Пушкарева добавляет его впечатляющее резюме в профессиональном хоккее. Уроженец Усть-Каменогорска, Константин провел 4 сезона в NHL, 9 сезонов в КХЛ и 7 чемпионатов мира в составе сборной Казахстана. Он стал лучшим снайпером в Юниорском чемпионате мира-2002, а также автором самой быстрой шайбы в истории Кубка Гагарина (11 секунда в матче с «Трактором») в 2017-м.

Болейте за нашу сборную в Чемпионате мира по хоккею вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше призов на 5 000 000 тенге.

Анастасия Московчук
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