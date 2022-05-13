ОПГ создала четыре нарколаборатории в Казахстане

По данным пресс-службы МВД РК, 10 октября 2020 года в Караганде был задержан молодой человек в момент закладки крупной партии наркотиков. После этого последовал обыск в его подпольной лаборатории: было изъято 5,7 кг синтетического наркотика «альфа PVP» и оборудование, необходимое для производства.

Это задержание, как отмечают в ведомстве, стало началом разработки преступной группы.

Следующим был задержан второй член группы в Павлодаре. Он занимался производством у себя в доме.

При задержании у него было изъято 175 грамм синтетики. Далее были задержаны остальные участники ОПГ, у которых были изъяты наркотики общим весом около 12 килограмм. Пресс-служба МВД РК

В МВД уточнили, что в преступную группу входили шесть человек. Пятеро из них занимались производством синтетики, а одному была отведена роль курьера и закладчика.

Также стало известно, что членами ОПГ было создано четыре нарколаборатории: в Караганде, Павлодаре и поселке Аршалы Акмолинской области.

Растворы психоактивного вещества, подготовленные к последней стадии производства, готовые партии наркотиков передавались из города в город через таксистов в виде бутылок со спиртным, в подарочных упаковках, в масляных радиаторах отопления, в огнетушителях. Пресс-служба МВД РК

Стоит отметить, что платежи за производство и сбыт синтетики проводили в биткоинах.

После изучения всех деталей в марте 2022 года состоялся суд.

Двое из обвиняемых получили 15,5 года лишения свободы. Остальные участники преступной группы – 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отбывать наказание они будут в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Пресс-служба МВД РК

Приговор не вступил в законную силу.