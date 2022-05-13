Куда пойти в выходные 14-15 мая

Нур-Султан

Мастер-класс по рисованию песком для детей

Фото: pexels

Для жителей и гостей столицы пройдут мастер-классы песочной анимации под руководством Айжан Жаркешовой.

14 мая с 11:30 до 12:30. Библиотека №12. Вход: свободный.

Футбольный матч «Астана» — «Кайрат»

Фото: pexels

Футбольный клуб «Астана» готовится к важнейшему противостоянию в чемпионате – на своем поле столичный коллектив примет «Кайрат».

14 мая в 18:00. «Астана-Арена». Вход: от 500 до 1500 тенге.

Отчетный концерт Казахской национальной академии хореографии

Фото: pexels

В программе концерта – вариации и па-де-де из классического репертуара, а также миниатюры и фрагменты постановок современных хореографов.

14 мая в 15:00. «Астана Балет». Вход: от 1000 тенге.

Алматы

Юбилейная выставка Ботагоз Нурпеисовой «Истоки красоты»

Фото: gmirk.kz

В экспозиции представлено более 80 живописных и графических работ автора.

Выставка продлится до 18 мая. Музей искусств им. А. Кастеева. Вход: 200 - 500 тенге.

Музыкальный фестиваль TikTok Fest

Фото: instagram/danya_milokhin

В фестивале примут участие Даня Милохин, Егор Шип, Анет Сай, Ваня Дмитриенко, Ваша Маруся, Аня Покров, Dzen house, Kex house, house16, F4, Садраддин.

14 мая, 18:00. Ледовый комплекс «Алматы Арена». Вход: от 8000 тенге.

Экскурсии в автобусе-кабриолете на Медеу и по Алматы

Фото: instagram.almatysightseeingtours Прокатиться с ветерком или увидеть красоты города жители могут в воскресный день. 15 мая, 10:00 – экскурсия на Медеу; 14:00 – экскурсия по Алматы. Стоимость: 3000 тенге.

Выступление CAPTOWN «С любовью. Tour 2022»

Фото: instagram/captown_72

Captown — казахстанское хип-хоп-трио из Нур-Султана. В состав коллектива входят Zaton, FortyGunz и Bluez. В прошлом могли быть известны как «КЕЙПТАУН» и JANUARY'72. Возрастное ограничение: 16+

14 мая в 19:00. Рок-клуб «Жесть». Вход: 6420 тенге.

Шымкент

Go-Kino под открытым небом

Фото: pexels

Под открытым небом пройдет показ фильма «Король Ричард» в жанре биография, спорт, драма. Возрастное ограничение: 12+

15 мая, 20:45. Адрес: ул. Желтоксан, 29. Вход: 1500 тенге.

Спектакль «Дом, где все кувырком»

Фото: pexels

Сюжет спектакля разворачивается вокруг любящих супругов. Им становится жарко от ссор и скандалов посреди теплой испанской зимы.

14 мая, 19:00. Шымкентский городской русский драматический театр. Вход: от 1000 тенге.