Куда пойти в выходные 14-15 мая
Нур-Султан
Мастер-класс по рисованию песком для детей
Фото: pexels
Для жителей и гостей столицы пройдут мастер-классы песочной анимации под руководством Айжан Жаркешовой.
14 мая с 11:30 до 12:30. Библиотека №12. Вход: свободный.
Футбольный матч «Астана» — «Кайрат»
Фото: pexels
14 мая в 18:00. «Астана-Арена». Вход: от 500 до 1500 тенге.
Отчетный концерт Казахской национальной академии хореографии
Фото: pexels
14 мая в 15:00. «Астана Балет». Вход: от 1000 тенге.
Алматы
Юбилейная выставка Ботагоз Нурпеисовой «Истоки красоты»
Фото: gmirk.kz
Выставка продлится до 18 мая. Музей искусств им. А. Кастеева. Вход: 200 - 500 тенге.
Музыкальный фестиваль TikTok Fest
Фото: instagram/danya_milokhin
14 мая, 18:00. Ледовый комплекс «Алматы Арена». Вход: от 8000 тенге.
Экскурсии в автобусе-кабриолете на Медеу и по Алматы
Фото: instagram.almatysightseeingtours
15 мая, 10:00 – экскурсия на Медеу; 14:00 – экскурсия по Алматы. Стоимость: 3000 тенге.
Выступление CAPTOWN «С любовью. Tour 2022»
Фото: instagram/captown_72
14 мая в 19:00. Рок-клуб «Жесть». Вход: 6420 тенге.
Шымкент
Go-Kino под открытым небом
Фото: pexels
15 мая, 20:45. Адрес: ул. Желтоксан, 29. Вход: 1500 тенге.
Спектакль «Дом, где все кувырком»
Фото: pexels
14 мая, 19:00. Шымкентский городской русский драматический театр. Вход: от 1000 тенге.