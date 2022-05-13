Боксер Марат Мазимбаев дал свой прогноз на бой Мейвезер – Мур

Этот поединок отличается от всех предыдущих выставочных боев Мейвезера. Специалисты бокса назвали этот бой «битвой непобежденных бойцов», так как Мейвезер и Мур не имеют поражений к текущему моменту. Дон Мур по прозвищу «Опасный» не раз выходил против Флойда на спарринги и хорошо знает слабые места чемпиона.

Фото: Instagram/floydmayweather

Свое мнение по этому поединку высказал прославленный боксер, один из первых казахстанских чемпионов мира среди профессионалов, «Снайпер» Марат Мазимбаев.

Флойд Мейвезер хорошо знает своего оппонента, тренировался с ним, думаю, у него не будет проблем с Доном. Бой может продлиться всю дистанцию, но по очкам Флойд должен выиграть. В боксе все возможно: пример Бивола против Канело. В истории много непредсказуемых боев было. У Флойда хорошая защита, в него тяжело попасть, все может решить один удар. Дон – серьезный соперник. Боксер Марат Мазимбаев

Практически все поединки с Мейвезером проходят с аншлагом. Он не только умеет боксировать, но и хорошо устраивает шоу. Его противостояние с Конором Макгрегором до сих пор помнят и обсуждают.

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