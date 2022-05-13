14:47 13.05.2022
Массовую драку устроили осужденные в колонии Уральска
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В колонии Уральска произошло чрезвычайное происшествие – осужденные устроили массовую драку, в которой пострадали 10 человек. Об этом сообщили в Департаменте уголовно-исполнительной системы по Западно-Казахстанской области, передает Zakon.kz.
В ведомстве уточнили, что драка между осужденными произошла в учреждении РУ-170/2 Уральска.
10 мая около 05:00 в учреждении РУ-170/2 ДУИС по ЗКО (средней безопасности) в общежитии между осужденными произошла словесная перепалка, переросшая в хулиганские действия. В течение 10 минут инцидент был локализован силами дежурного наряда.Пресс-служба ДУИС по ЗКО
Как отметили в ведомстве, всем лицам, принимавшим участие в драке, была оказана первая медицинская помощь, а некоторых вывезли в областную многопрофильную больницу Уральска для медицинского обследования.
Жизни и здоровью осужденных ничего не угрожает.Пресс-служба ДУИС по ЗКО
По данному факту сотрудниками Зачаганского ОП УП Уральска проводится досудебное расследование по ст. 107 ч. 2 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
На сегодняшний день со стороны осужденных жалоб и заявлений не имеется. Назначено служебное расследование.Пресс-служба ДУИС по ЗКО