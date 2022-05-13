Массовую драку устроили осужденные в колонии Уральска

В ведомстве уточнили, что драка между осужденными произошла в учреждении РУ-170/2 Уральска.

10 мая около 05:00 в учреждении РУ-170/2 ДУИС по ЗКО (средней безопасности) в общежитии между осужденными произошла словесная перепалка, переросшая в хулиганские действия. В течение 10 минут инцидент был локализован силами дежурного наряда. Пресс-служба ДУИС по ЗКО

Как отметили в ведомстве, всем лицам, принимавшим участие в драке, была оказана первая медицинская помощь, а некоторых вывезли в областную многопрофильную больницу Уральска для медицинского обследования.

Жизни и здоровью осужденных ничего не угрожает. Пресс-служба ДУИС по ЗКО

По данному факту сотрудниками Зачаганского ОП УП Уральска проводится досудебное расследование по ст. 107 ч. 2 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».