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Законодательство РК
14:47 13.05.2022

Массовую драку устроили осужденные в колонии Уральска

зко, колония, осужденные, массовая драка, чп Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В колонии Уральска произошло чрезвычайное происшествие – осужденные устроили массовую драку, в которой пострадали 10 человек. Об этом сообщили в Департаменте уголовно-исполнительной системы по Западно-Казахстанской области, передает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что драка между осужденными произошла в учреждении РУ-170/2 Уральска.

10 мая около 05:00 в учреждении РУ-170/2 ДУИС по ЗКО (средней безопасности) в общежитии между осужденными произошла словесная перепалка, переросшая в хулиганские действия. В течение 10 минут инцидент был локализован силами дежурного наряда.Пресс-служба ДУИС по ЗКО

Как отметили в ведомстве, всем лицам, принимавшим участие в драке, была оказана первая медицинская помощь, а некоторых вывезли в областную многопрофильную больницу Уральска для медицинского обследования.

Жизни и здоровью осужденных ничего не угрожает.Пресс-служба ДУИС по ЗКО

По данному факту сотрудниками Зачаганского ОП УП Уральска проводится досудебное расследование по ст. 107 ч. 2 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

На сегодняшний день со стороны осужденных жалоб и заявлений не имеется. Назначено служебное расследование.Пресс-служба ДУИС по ЗКО
Динара Халдарова
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