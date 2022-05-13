Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 14 мая

На большей части страны ожидаются дожди. На северо-западе, юге и юго-востоке – сильные дожди с грозами, градом. И только на юго-западе без осадков. РГП «Казгидромет»

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются град, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, днем в горных, предгорных районах – град, шквал.

На севере, западе, юге, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с, днем в горных районах – град.

Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидаются град, шквал, усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, в центре Атырауской, ночью на севере, днем на юге, востоке Актюбинской, днем на западе, юге Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

На западе, востоке Костанайской области ожидаются град, шквал, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

Ночью на западе, севере, днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, на западе, севере, юге – град, шквал.

Днем на севере Кызылординской области ожидается шквал, на севере, в центре –усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются град, шквал, усиление ветра 15-20 м/с.