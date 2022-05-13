Врач рассказала, когда нужно лечить аллергию

Поллиноз (или сезонный аллергический риноконъюнктивит) – это сезонное заболевание, причиной которого является реакция организма на пыльцу растений. Заболевание иногда называют сенной лихорадкой, хотя трава сенна не является значимым фактором в возникновении заболевания.

По словам главного врача частной алматинской клиники, чаще всего поллиноз развивается в весенний период, обостряется – до конца лета.

Симптомы: покраснение глаз, конъюнктивит, дерматит (зуд кожи), усталость, раздражительность, першение в горле, сухой приступообразный кашель, иногда – приступы удушья, редко – кожные проявления. Развивается лихорадка, поллиноз – реакция на растения и цветение. С симптомами (насморк, чешутся глаза или слезотечение) приходят к терапевту, и, когда мы осматриваем, уточняем диагноз, назначаем лечение. Ботагоз Жампозова

Специалист уточнила, что наличие или отсутствие аллергии выявляется на основании кожного аллергического тестирования.

Тест проводится зимой (в декабре и январе) – делается несколько царапин на руке и в каждый надрез капаем аллерген. Если реакция положительная – вокруг царапины образуется покраснение (гиперемия), тогда мы отправляем на консультацию к аллергологу, чтобы дали назначение по лечению аллергии. Другая методика – берем из вены кровь на антитела, обследуем. Лечить аллергию нужно в тот период, когда нет контакта с аллергенами, то есть в случае с растениями – зимой. Ботагоз Жампозова