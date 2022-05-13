Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян

О смерти президента Объединенных Арабских Эмиратов сообщает ТАСС.

Он скончался после продолжительной болезни на 73-м году жизни.

Халифа бен Заид Аль Нахайян был старшим сыном прежнего президента ОАЭ шейха Заида Аль Нахайяна. 3 ноября 2004 года после смерти отца он стал вторым главой государства.

По данным журнала Forbes, Халифа бен Заид Аль Нахайян являлся одним из самых богатых людей мира с состоянием около 15 млрд долларов.

У шейха остались жена и восемь детей.