Иностранки, обещавшие «снять сглаз», обокрали жительницу Туркестанской области

Две женщины пришли к жительнице Казыгуртского района и заявили, что у нее дома «сглаз» и они помогут его очистить.

Провели ритуал, во время которого забрали золото и свыше 100 тыс. тенге.

Когда они ушли, женщина позвонила в полицию и попросила помощи в задержании «целительниц».

Полицейские оперативно приступили к розыску по приметам. Передали патрульным данные об автомобиле подозреваемых.

Сотрудники шестого взвода батальона патрульной полиции МПС ДП Туркестанской области вышли на след Lada Priora. Полицейские обнаружили и остановили автомобиль.

Пять пассажирок, находившихся в салоне, заметив полицейских, бросились в направлении поля, где разбежались в разные стороны. Сотрудники полиции сумели задержать всех.

У подозреваемых в качестве вещественных доказательств изъяли золотые изделия и деньги, похищенные путем мошенничества. Стражи порядка доставили задержанных женщин в отдел полиции. При проверке выяснилось, что они являются гражданками Республики Узбекистан. Пресс-служба МВД РК

Факт зарегистрировали в Казыгуртском РОП по статье 190 УК РК «Мошенничество», проводится досудебное расследование. В настоящее время две подозреваемые взяты под стражу. Полицейские проверяют их причастность к другим аналогичным преступлениям.