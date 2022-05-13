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18:33 13.05.2022

Цены на нефть растут на фоне информации о нехватке сырья

добыча Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
По данным торгов, мировые цены на нефть в пятницу растут более чем на 1,5% на рисках снижения предложения «черного золота» на рынке, передает Zakon.kz.

По состоянию на 17:50 по времени Нур-Султана цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,58%, до 109,16 доллара за баррель. Июньский фьючерс на WTI дорожает на 1,58%, до 107,83 доллара, пишет 1prime.ru.

В пятницу днем на нефтяные котировки продолжают оказывать влияние опасения о нехватке этого вида сырья. Так, например, опасения поддерживаются периодическими новостями о возможном вводе эмбарго странами ЕС на российскую нефть.

Ирина Лукичева
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