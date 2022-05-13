Нацбанк предупреждает об активизации мошенников, действующих от его имени

В Нацбанке отметили, что выявленные мошеннические ресурсы содержат недостоверную информацию о распределении доходов от «государственного золотовалютного запаса» или «национальных ресурсов Казахстана» в пользу участников программы.

Размещаются также не соответствующие действительности заявления от имени руководства Национального банка, в том числе бывших руководителей, номера несуществующих лицензий, скан-копии недостоверных правоустанавливающих документов.

Подобные ресурсы имеют явные признаки мошеннической деятельности, так как:

Национальный банк не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок;

Национальный банк не участвует в разработке каких-либо платформ для заработка «на государственных запасах»;

отсутствует контактная информация, а также правоустанавливающие документы или соответствующие лицензии, зарегистрированные в государственных органах Республики Казахстан (перечень организаций, имеющих лицензии профессиональных участников рынка ценных бумаг, опубликован на официальном сайте Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в разделе «Финансовые рынки»).

В действительности задача подобных фейковых сайтов – сбор личных данных случайных интернет-пользователей и хищение денег.