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Законодательство РК
18:39 13.05.2022

Нацбанк предупреждает об активизации мошенников, действующих от его имени

Нацбанк, мошенники Фото: pixabay
Национальный банк предупреждает о росте числа разного рода мошеннических сайтов, которые позиционируют себя программой, якобы разработанной Национальным банком для привлечения частных инвестиций. Некоторые из таких «программ» имеют и мобильные приложения, сообщает Zakon.kz.

В Нацбанке отметили, что выявленные мошеннические ресурсы содержат недостоверную информацию о распределении доходов от «государственного золотовалютного запаса» или «национальных ресурсов Казахстана» в пользу участников программы.

Размещаются также не соответствующие действительности заявления от имени руководства Национального банка, в том числе бывших руководителей, номера несуществующих лицензий, скан-копии недостоверных правоустанавливающих документов.

Подобные ресурсы имеют явные признаки мошеннической деятельности, так как:

  • Национальный банк не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок;

  • Национальный банк не участвует в разработке каких-либо платформ для заработка «на государственных запасах»;

  • отсутствует контактная информация, а также правоустанавливающие документы или соответствующие лицензии, зарегистрированные в государственных органах Республики Казахстан (перечень организаций, имеющих лицензии профессиональных участников рынка ценных бумаг, опубликован на официальном сайте Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в разделе «Финансовые рынки»).

В действительности задача подобных фейковых сайтов – сбор личных данных случайных интернет-пользователей и хищение денег.

Национальный банк рекомендует игнорировать подобную рекламу, помечать данный контент как мошеннический, а если допущена утечка личной информации или хищение средств – незамедлительно обращаться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы для проведения разбирательства по факту мошенничества. Пресс-служба Нацбанка РК
Константин Вноровский
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