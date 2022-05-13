Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:45 13.05.2022

Андрей Голубев сыграет в полуфинале итальянского «Мастерса»

Теннис Полуфинал Рим Фото: ktf.kz
Лучший казахстанский парный игрок Андрей Голубев в дуэте с аргентинцем Максимо Гонсалесом вышли в полуфинал парного разряда на Открытом чемпионате Италии, сообщает Zakon.kz.

На стадии четвертьфинала казахстанско-аргентинский дуэт переиграл Ариеля Бехара (Уругвай) и Гонсало Эскобара (Эквадор). Напряженный матч продлился один час 45 минут и завершился на тай-брейке второго сета – 6:2, 7:6 (12:10).

Будущие соперники Голубева и Гонсалеса по полуфиналу определятся чуть позже, когда состоится еще один четвертьфинал, в котором сразятся Д. Изнер (США)/Д. Шварцман(Аргентина) и Л. Гласспул (Англия)/Х. Хелиоваара (Финляндия).

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 000 000 тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее!

Куандык Шынасилов
Голубев Андрей
Токаев подписал закон об увеличении трансферта из Нацфонда до 4 трлн тенге
12.05.2022
Несколько улиц временно перекроют в Нур-Султане из-за ремонта
12.05.2022
Швейцария разблокировала часть российских активов
13.05.2022
МИД Германии: 25 миллионов тонн зерна блокировано в украинских портах
12.05.2022
Восьмилетний мальчик погиб под колесами авто в столице
12.05.2022
Главная Топ LIVE Все