Андрей Голубев сыграет в полуфинале итальянского «Мастерса»

На стадии четвертьфинала казахстанско-аргентинский дуэт переиграл Ариеля Бехара (Уругвай) и Гонсало Эскобара (Эквадор). Напряженный матч продлился один час 45 минут и завершился на тай-брейке второго сета – 6:2, 7:6 (12:10).

Будущие соперники Голубева и Гонсалеса по полуфиналу определятся чуть позже, когда состоится еще один четвертьфинал, в котором сразятся Д. Изнер (США)/Д. Шварцман(Аргентина) и Л. Гласспул (Англия)/Х. Хелиоваара (Финляндия).

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