18:45 13.05.2022
Андрей Голубев сыграет в полуфинале итальянского «Мастерса»
Фото: ktf.kz
Лучший казахстанский парный игрок Андрей Голубев в дуэте с аргентинцем Максимо Гонсалесом вышли в полуфинал парного разряда на Открытом чемпионате Италии, сообщает Zakon.kz.
На стадии четвертьфинала казахстанско-аргентинский дуэт переиграл Ариеля Бехара (Уругвай) и Гонсало Эскобара (Эквадор). Напряженный матч продлился один час 45 минут и завершился на тай-брейке второго сета – 6:2, 7:6 (12:10).
Будущие соперники Голубева и Гонсалеса по полуфиналу определятся чуть позже, когда состоится еще один четвертьфинал, в котором сразятся Д. Изнер (США)/Д. Шварцман(Аргентина) и Л. Гласспул (Англия)/Х. Хелиоваара (Финляндия).
Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 000 000 тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее!