«Стелс-Омикрон» циркулирует в Казахстане – Минздрав

Минздрав РК передает, что по итогам проведенного ПЦР-скрининга в апреле-мае текущего года установлена циркуляция различных вариантов штаммов коронавирусной инфекции. Во всех регионах страны выявлен BA.1 «омикрон- штамм» – 98,6 %, в том числе в 12 регионах – BA.2 «Стелс-Омикрон» – 36,7%.

Также продолжается циркуляция B.1.617-like «дельта- штамма» и составляет 1,4% от числа исследуемых проб.

Для подтверждения результатов ПЦР-скрининга проводится полногеномное секвенирование, которое будет завершено к концу текущего месяца.

Несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации, Минздрав настоятельно рекомендует своевременное проведение вакцинации, ревакцинации против коронавирусной инфекции.