18:51 13.05.2022
«Стелс-Омикрон» циркулирует в Казахстане – Минздрав
Фото: pixabay
По результатам скрининга установлена циркуляция различных вариантов штаммов коронавируса. Во всех регионах выявлен «омикрон-штамм», в двенадцати регионах – «Стелс-Омикрон», сообщает Zakon.kz.
Минздрав РК передает, что по итогам проведенного ПЦР-скрининга в апреле-мае текущего года установлена циркуляция различных вариантов штаммов коронавирусной инфекции. Во всех регионах страны выявлен BA.1 «омикрон- штамм» – 98,6 %, в том числе в 12 регионах – BA.2 «Стелс-Омикрон» – 36,7%.
Также продолжается циркуляция B.1.617-like «дельта- штамма» и составляет 1,4% от числа исследуемых проб.
Для подтверждения результатов ПЦР-скрининга проводится полногеномное секвенирование, которое будет завершено к концу текущего месяца.
Несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации, Минздрав настоятельно рекомендует своевременное проведение вакцинации, ревакцинации против коронавирусной инфекции.
Напоминаем, ревакцинации подлежат лица, которые получили курс вакцинации 6 месяцев назад и более. В настоящее время в Казахстане для вакцинации и ревакцинации против КВИ для населения доступны три вида вакцин (Pfizer, Sinopharm и QazVac), из них две одобрены Всемирной организацией здравоохранения. Пресс-служба Минздрава РК