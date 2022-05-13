Проспект Абая в Алматы временно перекроют

C 22.00 15 мая до 6:00 16 мая северная часть того же отрезка дороги проспекта Абая от улицы Саина до проспекта Алтынсарина будет перекрыта для ремонтных работ.

Эти работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог, сообщили в пресс-службе акимата Алматы. Горожанам рекомендуют корректировать свой маршрут заранее.