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Законодательство РК
19:14 13.05.2022

Проспект Абая в Алматы временно перекроют

Алматы Фото: Zakon.kz
С 22:00 14 мая до 6:00 15 мая движение будет частично перекрыто по южной части проспекта Абая от улицы Саина до проспекта Алтынсарина, передает Zakon.kz.

C 22.00 15 мая до 6:00 16 мая северная часть того же отрезка дороги проспекта Абая от улицы Саина до проспекта Алтынсарина будет перекрыта для ремонтных работ.

Эти работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог, сообщили в пресс-службе акимата Алматы. Горожанам рекомендуют корректировать свой маршрут заранее.

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