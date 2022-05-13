Задержание руководства павлодарской полиции: появились подробности

Антикор ведет расследование за получение взятки в особо крупном размере, сообщает Pavlodarnews.kz.

По мнению следствия, в ведомстве завышалась стоимость приобретения материально-технических средств. Кроме того, по моим сведениям, санкцией суда задержан ряд предпринимателей, которые поставляли оборудование. Сегодня идет следствие по этому делу. Задержания прошли не только в Павлодарском, но и в других регионах страны. Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов

Он отметил, что имиджу Департамента полиции в частности и органам внутренних дел в целом нанесен большой урон.

Мы не скрываем, что проводится чистка рядов. Все, кто действительно замечен в этих коррупционных правонарушениях, будут привлечены, рассматриваем и ответственность их руководителей. Марат Ахметжанов

Министр добавил, что работа в этом направлении будет продолжена.

В получении взятки в особо крупном размере подозревается экс-начальник ДП Павлодарской области Нурлан Масимов, родственник бывшего главы КНБ Карима Масимова. Сейчас он находится в розыске.