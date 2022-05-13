20:11 13.05.2022
Задержание руководства павлодарской полиции: появились подробности
Фото: Zakon.kz
За хищение бюджетных средств к уголовной ответственности привлекаются бывший начальник департамента Павлодарской области и его заместитель. Об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел Марат Ахметжанов, передает Zakon.kz.
Антикор ведет расследование за получение взятки в особо крупном размере, сообщает Pavlodarnews.kz.
По мнению следствия, в ведомстве завышалась стоимость приобретения материально-технических средств. Кроме того, по моим сведениям, санкцией суда задержан ряд предпринимателей, которые поставляли оборудование. Сегодня идет следствие по этому делу. Задержания прошли не только в Павлодарском, но и в других регионах страны. Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов
Он отметил, что имиджу Департамента полиции в частности и органам внутренних дел в целом нанесен большой урон.
Мы не скрываем, что проводится чистка рядов. Все, кто действительно замечен в этих коррупционных правонарушениях, будут привлечены, рассматриваем и ответственность их руководителей.Марат Ахметжанов
Министр добавил, что работа в этом направлении будет продолжена.
В получении взятки в особо крупном размере подозревается экс-начальник ДП Павлодарской области Нурлан Масимов, родственник бывшего главы КНБ Карима Масимова. Сейчас он находится в розыске.