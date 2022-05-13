Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
22:28 13.05.2022

Ситуация в Украине: Разговор министров обороны РФ и США, родственники Путина под санкциями

Ситуация в Украине 13 мая Фото: Официальное интернет-представительство Президента Украины
Владимир Зеленский вновь предложил Владимиру Путину встречу, премьер-министр Грузии гарантировал жителям страны мир с Россией, сообщает Zakon.kz.

  • Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не признает Крым частью России и автономию республик Донбасса.

  • Президент Украины повторил свое предложение о проведении прямых переговоров с Владимиром Путиным.

  • Россия не отказывается от встречи Путина и Зеленского, но провести ее без подготовки невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Песков.

  • Путин и Шольц договорились продолжить дискуссии по Украине по различным каналам, сообщили в Кремле.

  • Великобритания расширила антироссийские санкции, включив в список бывшую супругу президента РФ и нескольких его родственников.

  • МИД РФ порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Великобританию и попыток оформить британские визы.

  • Япония расширила список товаров и технологий, запрещенных к экспорту в Россию. В перечень попадут 3D-принтеры и оборудование для проведения квантовых вычислений.

  • G7 планируют предоставить Украине 30 млрд евро в форме ссуд и грантов, пишет Spiegel.

  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган негативно оценил возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Он заявил, что «скандинавские страны имеют привычку оказывать «гостеприимное отношение» к террористам.

  • Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили гарантировал жителям страны мир с Россией, отметив, что Грузия пережила достаточно невзгод и правительство не допустит безответственных решений.

  • Министры обороны России и США провели первый с 18 февраля телефонный разговор. Сергей Шойгу и Ллойд Остин обсудили ситуацию в Украине.

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине Зеленский Владимир Путин Владимир Шойгу Сергей Эрдоган Реджеп Тайип Великобритания США
Швейцария разблокировала часть российских активов
13.05.2022
МРП увеличен до 3180 тенге с 1 апреля 2022 года
13.05.2022
Названа еще одна страна, куда казахстанцы смогут летать чаще
13.05.2022
Доллар подешевел еще на семь тенге, а рубль подорожал
13.05.2022
Забрал деньгами: инженер отказался от выигранной квартиры из-за ипотеки
13.05.2022
Главная Топ LIVE Все