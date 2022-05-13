Ситуация в Украине: Разговор министров обороны РФ и США, родственники Путина под санкциями

Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не признает Крым частью России и автономию республик Донбасса.

Президент Украины повторил свое предложение о проведении прямых переговоров с Владимиром Путиным.

Россия не отказывается от встречи Путина и Зеленского, но провести ее без подготовки невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Песков.

Путин и Шольц договорились продолжить дискуссии по Украине по различным каналам, сообщили в Кремле.

Великобритания расширила антироссийские санкции, включив в список бывшую супругу президента РФ и нескольких его родственников.

МИД РФ порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Великобританию и попыток оформить британские визы.

Япония расширила список товаров и технологий, запрещенных к экспорту в Россию. В перечень попадут 3D-принтеры и оборудование для проведения квантовых вычислений.

G7 планируют предоставить Украине 30 млрд евро в форме ссуд и грантов, пишет Spiegel.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган негативно оценил возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Он заявил, что «скандинавские страны имеют привычку оказывать «гостеприимное отношение» к террористам.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили гарантировал жителям страны мир с Россией, отметив, что Грузия пережила достаточно невзгод и правительство не допустит безответственных решений.