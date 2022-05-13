23:47 13.05.2022
ООН готова оказать помощь КНДР в борьбе с COVID-19
Фото: pixabay
Заместитель представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что международная организация готова помочь Северной Корее в связи с сообщениями о вспышке коронавируса в стране, сообщает Zakon.kz.
Так он ответил на вопрос Службы новостей ООН.
Мы с обеспокоенностью наблюдаем за вспышкой коронавируса в КНДР. Мы пока не получили официальных сообщений о вспышке, но поддерживаем контакты с представителями КНДР по этому вопросу. Вместе с нашими партнерами по гуманитарной работе мы готовы помочь КНДР в ситуации с коронавирусом и по другим вопросам. Зампредставителя Генсека ООН Фархан Хак
Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил о сложившейся в КНДР чрезвычайной ситуации из-за COVID-19.