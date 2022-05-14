Медико-биологические эксперименты планирует провести Роскосмос на МКС

Сейчас мы планируем достаточно широкий спектр медико-биологических экспериментов, поскольку следующий наиболее прорывной этап освоения космического пространства – это пилотируемое освоение дальнего космоса. Надо знать, как будет себя вести человек под действием факторов внешнего космического пространства, – цитирует ТАСС Поташного.

Пока ученые работают над тем, чтобы сформировать перечень биологических объектов, которые можно модифицировать, изучать. Для этого в том числе на борт МКС был доставлен 3D-биопринтер, который подтвердил возможность выращивания в космосе без воздействия притяжения Земли.

Отмечается, что российский космонавт Петр Дубров уже провел эксперимент на МКС, благодаря которому в дальнейшем сократиться время адаптации космонавтов к невесомости. По его мнению, речь может идти о комплексе мер, среди которых тренировки, медикаментозная поддержка, электростимулирующие воздействия.