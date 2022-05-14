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07:43 14.05.2022

Киберипохондрия может привести к диабету – эксперт

работа Фото: pixabay
Медицинский психолог Любовь Крушинских рассказала о таком психическом расстройстве, как «киберипохондрия» – когда человек пытается поставить себе диагноз, используя интернет, передает Zakon.kz.

В интервью «Прайм» она отметила, что киберипохондрия является разновидностью ипохондрии, которая характеризуется поиском у себя симптомов всевозможных болезней.

Как заявила специалист, такое расстройство опасно, потому что вызывает развитие настоящих заболеваний, в том числе сахарного диабета и повышенного артериального давления.

И чем больше времени человек проведет за компьютером, проверяя свои симптомы, тем более серьезный вред он себе нанесет. Тем сложнее ему будет выбраться из этого состояния, – сказала она.

Эксперт предупредила, что в таких случаях велика вероятность того, что человек не только обнаружит у себя любые симптомы, но и станет лечить их самостоятельно. По ее словам, это может быть очень опасно.

Крушинских также отметила, что только специалист может назначить эффективное лечение.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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