Киберипохондрия может привести к диабету – эксперт

В интервью «Прайм» она отметила, что киберипохондрия является разновидностью ипохондрии, которая характеризуется поиском у себя симптомов всевозможных болезней.

Как заявила специалист, такое расстройство опасно, потому что вызывает развитие настоящих заболеваний, в том числе сахарного диабета и повышенного артериального давления.

И чем больше времени человек проведет за компьютером, проверяя свои симптомы, тем более серьезный вред он себе нанесет. Тем сложнее ему будет выбраться из этого состояния, – сказала она.

Эксперт предупредила, что в таких случаях велика вероятность того, что человек не только обнаружит у себя любые симптомы, но и станет лечить их самостоятельно. По ее словам, это может быть очень опасно.

Крушинских также отметила, что только специалист может назначить эффективное лечение.