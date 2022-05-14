В Молдове хотят на треть повысить тариф на газ для бытовых потребителей на лето

Как пишут РИА Новости, годовой уровень инфляции в Молдове достиг рекордной отметки в 27,07%. В мае глава Нацбанка Октавиан Армашу сообщил, что было принято решение об увеличении базисной ставки на три процентных пункта, до 15,5% годовых, чтобы снизить темпы инфляции. Он также предупредил, что жителей страны ждет повышение тарифа на газ. При этом с 1 января в стране тариф на газ вырос с 569 до 785 долларов за тысячу кубометров.

Мы предлагаем ввести двойной тариф, лето-зима, чтобы снизить нагрузку на потребителя. Например, на сегодняшний день тариф 15,49 леев (352,71 тенге), летом у нас должен быть тариф для конечного потребителя 21 лей за один кубометр (478,17), а 1 октября, когда начнется отопительный сезон, вернемся к ставке 15-16 леев (341-364 тенге), – заявил Чебан.

По его словам, компания не может не повышать тариф, так как в него включена закупочная цена в 620 долларов за тысячу кубометров, а в апреле-мае газ приобретается по цене в 1100 долларов. Чебан подчеркнул, что отказаться от повышения тарифа «Молдовагаз» может только в случае получения субсидии от государства.

«Газпром» и «Молдовагаз» 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября.