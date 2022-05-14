Жителя Кокшетау вывезли за город и вымогали у него деньги

В полицию поступило заявление от мужчины о факте вымогательства. По его словам, неизвестный, представившийся именем «Арман», вывез его на окраину города и требовал 50 тыс. тенге.

При этом злоумышленник пытался напугать заявителя тем, что расскажет правоохранительным органам о том, что он якобы занимается распространением наркотических средств путем закладок. Так как никакой незаконной деятельностью горожанин не занимался, он сразу же заявил о шантаже в полицию. ДП Акмолинской области

По данному факту полицейскими начато досудебное расследование по ст. 194, ч. 2 УК РК «Вымогательство».

Был установлен и задержан 28-летний житель Кокшетау. Оказалось, что имя, которым представился злоумышленник, вымышлено, а сам задержанный ранее судим за совершение мошеннических действий.

В настоящее время мужчина водворен в изолятор временного содержания, проводятся следственные мероприятия.