Бизнесмену угрожали и вымогали 6 млн тенге в Кокшетау

В Кокшетау полицейские задержали группу вымогателей. Об этом 18 февраля 2025 года рассказали в Департаменте полиции Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

По их данным, фигуранты требовали у местного предпринимателя 6 млн тенге.

"В феврале сотрудники полиции при координации прокуратуры Акмолинской области пресекли деятельность двух вымогателей в Кокшетау. Установлено, что двое жителей областного центра угрожали предпринимателю и вымогали у него 6 млн тенге. Однако, не дождавшись получения денежных средств, они забрали несколько телефонов и оргтехнику, принадлежащие потерпевшему. При проведении следственных действий данная техника была изъята в качестве вещественных доказательств", – говорится в релизе, распространенном во вторник.

По факту вымогательства полицейские начали досудебное расследование, в рамках которого фигуранты находятся под арестом.

По информации оперативников, один из подозреваемых ранее неоднократно судим и лишь несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы за совершение аналогичного преступления в 2021 году.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия", – добавили в пресс-службе ДП Акмолинской области.

13 февраля 2025 года стало известно, что в Талгарском районе задержали банду вымогателей. По версии Управления по борьбе с организованной преступностью Алматинской области, жертв они заманивали девушкой, а потом грабили.