#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
498.75
523.09
5.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
498.75
523.09
5.46
Происшествия

Бизнесмену угрожали и вымогали 6 млн тенге в Кокшетау

Бизнесмену угрожали и вымогали 6 млн тенге в Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 14:14 Фото: polisia.kz
В Кокшетау полицейские задержали группу вымогателей. Об этом 18 февраля 2025 года рассказали в Департаменте полиции Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

По их данным, фигуранты требовали у местного предпринимателя 6 млн тенге.

"В феврале сотрудники полиции при координации прокуратуры Акмолинской области пресекли деятельность двух вымогателей в Кокшетау. Установлено, что двое жителей областного центра угрожали предпринимателю и вымогали у него 6 млн тенге. Однако, не дождавшись получения денежных средств, они забрали несколько телефонов и оргтехнику, принадлежащие потерпевшему. При проведении следственных действий данная техника была изъята в качестве вещественных доказательств", – говорится в релизе, распространенном во вторник.

По факту вымогательства полицейские начали досудебное расследование, в рамках которого фигуранты находятся под арестом.

По информации оперативников, один из подозреваемых ранее неоднократно судим и лишь несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы за совершение аналогичного преступления в 2021 году.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия", – добавили в пресс-службе ДП Акмолинской области.

13 февраля 2025 года стало известно, что в Талгарском районе задержали банду вымогателей. По версии Управления по борьбе с организованной преступностью Алматинской области, жертв они заманивали девушкой, а потом грабили.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Появился список шахтеров, погибших на руднике в области Улытау
Происшествия
12:18, Сегодня
Появился список шахтеров, погибших на руднике в области Улытау
КНБ заявил о задержании религиозных радикалов в Алматы, Шымкенте и Туркестанской области
Происшествия
10:55, Сегодня
КНБ заявил о задержании религиозных радикалов в Алматы, Шымкенте и Туркестанской области
Обманывали жителей Казахстана и Европы: силовики задержали 41 подозреваемого в Ереване
Происшествия
09:27, Сегодня
Обманывали жителей Казахстана и Европы: силовики задержали 41 подозреваемого в Ереване
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: