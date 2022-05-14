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10:11 14.05.2022

Только в двух городах Казахстана выявили заболевших коронавирусом

коронавирус, Казахстан, статистика Фото: pixabay
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации в Казахстане на 14 мая. За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания КВИ, передает Zakon.kz.

За 14 мая зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 1,

  • в Алматы – 4.

Всего в стране подтверждено 1 305 636 случаев.

За тот же период в Казахстане 258 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 15,

  • в Алматы – 155,

  • в Шымкенте – 15,

  • в Актюбинской области – 2,

  • в Алматинской области – 3,

  • в ВКО – 3,

  • в ЗКО – 1,

  • в Карагандинской области – 1,

  • в Кызылординской области – 1,

  • в Мангистауской области – 57,

  • в СКО – 5.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 748 человек.

Анастасия Стативкина
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