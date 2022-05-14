Только в двух городах Казахстана выявили заболевших коронавирусом

За 14 мая зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 1,

в Алматы – 4.

Всего в стране подтверждено 1 305 636 случаев.

За тот же период в Казахстане 258 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 15,

в Алматы – 155,

в Шымкенте – 15,

в Актюбинской области – 2,

в Алматинской области – 3,

в ВКО – 3,

в ЗКО – 1,

в Карагандинской области – 1,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 57,

в СКО – 5.