10:11 14.05.2022
Только в двух городах Казахстана выявили заболевших коронавирусом
Фото: pixabay
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации в Казахстане на 14 мая. За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания КВИ, передает Zakon.kz.
За 14 мая зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 1,
в Алматы – 4.
Всего в стране подтверждено 1 305 636 случаев.
За тот же период в Казахстане 258 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 15,
в Алматы – 155,
в Шымкенте – 15,
в Актюбинской области – 2,
в Алматинской области – 3,
в ВКО – 3,
в ЗКО – 1,
в Карагандинской области – 1,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 57,
в СКО – 5.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 748 человек.