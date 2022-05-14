Без вести пропавшего мужчину неделю разыскивают в СКО

Как сообщили в пресс-службе ДП Северо-Казахстанской области, всего задействованы около 25 человек. Вместе с личным составом поселкового отделения полиции они ведут поиски, разбив территорию на сектора.

Фото: пресс-служба ДП СКО

Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавый, волосы и усы седые. Был одет в черную куртку, кепку-восьмиклинку.

Фото: пресс-служба ДП СКО

Полицейские просят всех, кому что-либо известно о его местонахождении, сообщить по телефонам в г. Тайынше: 8(715-36) 21-2-40, 22-8-75 или на канал «102».

Как рассказал начальник управления криминальной полиции ДП СКО Марат Жумалиев, с начала года в подразделения областной полиции поступило 141 обращение о безвестном исчезновении людей, найдено из них 138.