14:06 14.05.2022
Без вести пропавшего мужчину неделю разыскивают в СКО
Фото: пресс-служба ДП СКО
57-летний житель села Келлеровка Константин Багинский пропал 8 мая. Его поиском занимаются полицейские Тайыншинского района, волонтеры, учителя, пожарные, сотрудники местного акимата и работники «Казахтелекома», передает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДП Северо-Казахстанской области, всего задействованы около 25 человек. Вместе с личным составом поселкового отделения полиции они ведут поиски, разбив территорию на сектора.
Фото: пресс-служба ДП СКО
Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавый, волосы и усы седые. Был одет в черную куртку, кепку-восьмиклинку.
Фото: пресс-служба ДП СКО
Полицейские просят всех, кому что-либо известно о его местонахождении, сообщить по телефонам в г. Тайынше: 8(715-36) 21-2-40, 22-8-75 или на канал «102».
Как рассказал начальник управления криминальной полиции ДП СКО Марат Жумалиев, с начала года в подразделения областной полиции поступило 141 обращение о безвестном исчезновении людей, найдено из них 138.