Астрологи назвали четыре зодиакальные пары, которым противопоказано жить вместе

В ряде случаев астрологи рекомендуют даже самый бурный роман оставить на стадии дружбы и не доводить друг друга до непоправимых поступков, пишет uznayvse.ru.

Скорпион и Лев

В союзе двух явных лидеров, безусловно, море страсти, однако зачастую ее сменяют необоснованная ревность и желание подчинить себе партнера в любых ситуациях. Лев настаивает, что любимый человек обязан «служить» только ему, а Скорпион ненавидит потребительское отношение к себе. Все это может привести к расшатанной психике и паническим припадкам у обоих партнеров.

Водолей и Козерог

Консервативного и приземленного Козерога в Водолее притягивает нежность и чувствительность, но выводит из себя излишняя эмоциональность и даже инфантильность. Рано или поздно ему наскучит решать домашние проблемы в одиночку и он выплеснет гнев на партнера. А Водолей, в свою очередь, обязательно упрекнет некогда любимого человека в «низменности» и «бесконечном нытье».

Весы и Рыбы

Вечно сомневающиеся Весы при первом знакомстве с Рыбами попадают под их очарование и буквально боготворят сильного, доброго и ответственного покровителя. Однако оба партнера в обычной жизни безынициативны, и, живя рядом, обязательно начнут упрекать в этом друг друга день ото дня. В результате: посуда не помыта, обои отошли от стен, собака не выгуляна и жизнь становится невыносимой.

Стрелец и Телец

Могут быть прекрасными друзьями, замечательными коллегами, но конкретные правила и «бабушкины» установки в голове Тельца, который точно знает, какой должна быть семья, и не терпит компромиссов, вряд ли будут по вкусу партнеру. Стрелец же не готов жить по старым устоям и необоснованным правилам, в связи с чем постоянно будет выяснять отношения с любимым человеком.