В Шымкенте на турнире Beeline Challenger 80 определился чемпион одиночного разряда

Эмилио должен был играть также в квалификации, но из-за того, что в основной сетке снялся один из игроков, он автоматически попал в основу.

Финальная игра получилась зрелищной, концовку первой партии решил один успешно реализованный брейк американца – 6:4. Во втором сете игра дошла до тай-брейка, где удача вновь сопутствовала Эмилио – 7:6 (7:3). Таким образом, представитель США выиграл свой первый титул в карьере серии «Челленджер» в одиночном разряде.

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