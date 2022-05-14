15:30 14.05.2022
Об опасности частого умывания дегтярным мылом рассказала врач
Фото: pixabay
Эндокринолог Екатерина Кривцова рассказала о том, в каких случаях использование этого косметического средства может привести к интоксикации организма и проблемам с кожей, передает Zakon.kz.
Терапевт в интервью ura.ru отметила, что в дегтярном мыле могут содержаться ядовитые вещества. Если часто использовать его, то появляется потовыделение розового цвета, что указывает на опасную интоксикацию. Если у человека есть склонность к аллергии, то умываться таким мылом категорически противопоказано.
Такое мыло можно применять в подростковом возрасте – умываться, мыть волосы, если кожа головы жирная, а также тело. Но не чаще двух-трех раз в неделю, и только когда есть проблема, – рассказала доктор медицинских наук.
Регулярное использование дегтярного мыла может привести к сбою в работе сальных желез, это грозит сухостью кожи и болезненными высыпаниями.
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