Об опасности частого умывания дегтярным мылом рассказала врач

Терапевт в интервью ura.ru отметила, что в дегтярном мыле могут содержаться ядовитые вещества. Если часто использовать его, то появляется потовыделение розового цвета, что указывает на опасную интоксикацию. Если у человека есть склонность к аллергии, то умываться таким мылом категорически противопоказано.

Такое мыло можно применять в подростковом возрасте – умываться, мыть волосы, если кожа головы жирная, а также тело. Но не чаще двух-трех раз в неделю, и только когда есть проблема, – рассказала доктор медицинских наук.

Регулярное использование дегтярного мыла может привести к сбою в работе сальных желез, это грозит сухостью кожи и болезненными высыпаниями.