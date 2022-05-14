Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:30 14.05.2022

Об опасности частого умывания дегтярным мылом рассказала врач

руки Фото: pixabay
Эндокринолог Екатерина Кривцова рассказала о том, в каких случаях использование этого косметического средства может привести к интоксикации организма и проблемам с кожей, передает Zakon.kz.

Терапевт в интервью ura.ru отметила, что в дегтярном мыле могут содержаться ядовитые вещества. Если часто использовать его, то появляется потовыделение розового цвета, что указывает на опасную интоксикацию. Если у человека есть склонность к аллергии, то умываться таким мылом категорически противопоказано.

Такое мыло можно применять в подростковом возрасте – умываться, мыть волосы, если кожа головы жирная, а также тело. Но не чаще двух-трех раз в неделю, и только когда есть проблема, – рассказала доктор медицинских наук.

Регулярное использование дегтярного мыла может привести к сбою в работе сальных желез, это грозит сухостью кожи и болезненными высыпаниями.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
Интересное
Ситуация в Украине: Разговор министров обороны РФ и США, родственники Путина под санкциями
13.05.2022
Серик Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях
13.05.2022
Дождь, град, гроза – алматинцев просят не выходить на улицу в выходные
13.05.2022
«Стелс-Омикрон» циркулирует в Казахстане – Минздрав
13.05.2022
Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян
13.05.2022
Главная Топ LIVE Все