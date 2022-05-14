Страны G7 откажутся признавать изменения границ Украины

Главы МИД G7 подчеркнули, что готовы принять новые ограничения против России, ее представителей и институтов, передает ТАСС.

Заявление сделано по итогам трехдневной встречи в коммуне Вангельс на севере ФРГ.

Страны «Большой семерки» продолжат поставлять оружие Украине при необходимости на протяжении долгого времени. Соответствующее заявление, принятое главами МИД государств-участниц, было сделано по итогам встречи в Германии.

Мы будем продолжать оказывать нашу военную помощь Украине до тех пор, пока это будет необходимо, — говорится в документе.

В заявлении также отмечается, что ситуация в Украине ухудшила перспективы развития глобальной экономики. По мнению стран G7, действия России в Украине привели к «сильному росту цен на продовольствие, горючее и энергоносители». Министры призвали Россию прекратить «блокаду экспорта зерна» с Украины.

Кроме того, представители стран G7 призвали Китай поддержать суверенитет и независимость Украины, а также не помогать России в боевых действиях в Донбассе и не идти в обход санкций против Москвы.

В организацию входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Главы их министерств иностранных дел подчеркнули, что будут и дальше оказывать Украине всю необходимую военную поддержку.