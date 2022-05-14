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18:14 14.05.2022

Китай отказался проводить Кубок Азии по футболу – 2023

Китай отказался от ЧА Фото: pixabay
Китай не примет Кубок Азии по футболу в 2023 году из-за эпидемиологической ситуации в стране, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в заявлении оргкомитета на официальном сайте Азиатской конфедерации футбола (AFC).

Ранее Китай принимал Кубок Азии в 2004 году.

Действующим обладателем Кубка Азии является сборная Катара, победившая в 2019 году.

Кубок Азии, который проводится каждые четыре года при участии 24 национальных команд со всего континента, должен был пройти в 10 городах Китая с 16 июня по 16 июля 2023 года. Новое место проведения азиатского турнира будет объявлено позднее.

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Константин Вноровский
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