18:14 14.05.2022
Китай отказался проводить Кубок Азии по футболу – 2023
Фото: pixabay
Китай не примет Кубок Азии по футболу в 2023 году из-за эпидемиологической ситуации в стране, сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится в заявлении оргкомитета на официальном сайте Азиатской конфедерации футбола (AFC).
Ранее Китай принимал Кубок Азии в 2004 году.
Действующим обладателем Кубка Азии является сборная Катара, победившая в 2019 году.
Кубок Азии, который проводится каждые четыре года при участии 24 национальных команд со всего континента, должен был пройти в 10 городах Китая с 16 июня по 16 июля 2023 года. Новое место проведения азиатского турнира будет объявлено позднее.
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