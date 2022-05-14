Фархад Кыстаубаев завоевал золото на Сурдлимпийских играх

Казахстанец набрал 5400 очков в десятиборье, передает пресс-служба Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

Это вторая медаль Фархада на 24-х Сурдлимпийских играх. Ранее он завоевал бронзовую медаль в беге на 110 метров с барьерами.

Можно уверенно сказать, что наша подготовка прошла на должном уровне. Это непередаваемые эмоции, когда ты видишь, как твой воспитанник становится чемпионом. Меня переполняет гордость, я рад, что мы смогли достойно выступить, и благодарю организаторов спортивного мероприятия за высокий уровень организации. Хотим быстрее оказаться дома, на нашей земле. Вдохнуть родного воздуха, очень соскучились по нашей еде, немного отдохнем и снова будем готовиться к новым стартам. Тренер Станислав Фоленвейдер

Летние Сурдлимпийские игры проходят в городе Кашиас-ду-Сул (Бразилия). В соревнованиях принимают участие более 4 тыс. спортсменов из 100 стран мира.

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