ЧМ по хоккею – Казахстан разгромно проиграл Дании
За неполные пять минут встречи датчане забросили три шайбы в ворота Андрея Шутова.
После того, как скандинавы вколотили нам еще две шайбы, Юрий Михайлис сменил вратаря на Илью Румянцева. Вратарь «Арлана» очень скоро пропустил шестую шайбу – дубль оформил Блихфельд, после чего Оливер Ларсен забросил седьмую.
Третий период стартовал с еще одного гола – Петер Регин сделал счет позорно разгромным – 8:0. Затем Блихфельд оформил хет-трик – счет стал 9:0.
В концовке встречи единственную шайбу сборной Казахстана на турнире забросил Кирилл Савицкий.
Лучшим игроком в составе команды признан защитник Самат Данияр.
15 мая Казахстан встретится с Францией.
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