ЧМ по хоккею – Казахстан разгромно проиграл Дании

За неполные пять минут встречи датчане забросили три шайбы в ворота Андрея Шутова.

После того, как скандинавы вколотили нам еще две шайбы, Юрий Михайлис сменил вратаря на Илью Румянцева. Вратарь «Арлана» очень скоро пропустил шестую шайбу – дубль оформил Блихфельд, после чего Оливер Ларсен забросил седьмую.

Третий период стартовал с еще одного гола – Петер Регин сделал счет позорно разгромным – 8:0. Затем Блихфельд оформил хет-трик – счет стал 9:0.

В концовке встречи единственную шайбу сборной Казахстана на турнире забросил Кирилл Савицкий.

Лучшим игроком в составе команды признан защитник Самат Данияр.

15 мая Казахстан встретится с Францией.

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