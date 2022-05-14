Данияр Елеусинов проведет титульный бой в июне

Его соперником станет украинский боксер Иван Голуб.

Бой состоится 25 июня в США.

12-раундовый бой пройдет в рамках шоу, которое организует промоутерская компания Triller Fight Club.

Напомним, что Данияр Елеусинов не только чемпион мира по версии IBO, но еще и действующий чемпион по версии IBF.

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 млн тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее!