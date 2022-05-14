20:57 14.05.2022
Данияр Елеусинов проведет титульный бой в июне
Фото: Instagram/Daniyar Yeleussinov
Действующий чемпион мира по версии IBO в полусреднем весе казахстанский боксер Данияр Елеусинов защитит свой титул в июне этого года, сообщает Zakon.kz.
Его соперником станет украинский боксер Иван Голуб.
Бой состоится 25 июня в США.
12-раундовый бой пройдет в рамках шоу, которое организует промоутерская компания Triller Fight Club.
Напомним, что Данияр Елеусинов не только чемпион мира по версии IBO, но еще и действующий чемпион по версии IBF.
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