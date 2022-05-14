В Баканасе открыли памятник Динмухамеду Кунаеву

По информации пресс-службы акима Алматинской области, в церемонии открытия приняли участие представители интеллигенции, местных исполнительных органов, депутаты, общественность района.

В этом году исполняется 110 лет со дня рождения Динмухамеда Ахмедовича Кунаева, великого сына нашего народа, известного государственного и общественного деятеля. Недавно Указом президента Касым-Жомарта Токаева городу Капшагай присвоено имя Кунаева, а сегодня в знак уважения и всеобщего признания его заслуг перед страной и ее народом мы открываем ему памятник здесь, в Балхашском районе. Личностный и профессиональный рост Динмухамеда Ахмедовича, его патриотизм – пример для нынешней молодежи. Поздравляю жителей района с открытием памятника Динмухамеду Ахмедовичу Кунаеву. Аким Алматинской области Канат Бозумбаев

Фото: Пресс-служба акима Алматинской области

Аким выразил благодарность авторам памятника и Международному фонду им. Д.А. Кунаева.

Выступая с речью, потомок Динмухамеда Кунаева Эльдар Аскарович назвал сегодняшний день историческим, отметив, что для Динмухамеда Ахмедовича Баканас, который является родиной его предков, и жители этого региона всегда были по-особенному дороги. От имени родных и близких Динмухамеда Ахмедовича он поблагодарил всех за оказываемые его предку заслуженные почет и уважение.

Фото: Пресс-служба акима Алматинской области

Генерал-лейтенант Амангельды Шабдарбаев отметил, что сегодня у местных жителей сбылась давняя мечта: «Я знаю, что мечтой балхашцев было воздвигнуть памятник Динмухамеду Ахмедовичу именно здесь, в Баканасе, и сегодня это наконец удалось».

В свою очередь депутат Сената Парламента РК Бейбит Исабаев подчеркнул, что народную любовь и признание невозможно заглушить.

К слову, памятник высотой 5,30 м изготовлен из куртинского гранита. Высота пьедестала – 2 м, высота статуи – 3,30 м. Авторами являются скульптор Алтай Бейсенов и архитектор Бекзат Бейсенова. Памятник изготовлен и воздвигнут на средства спонсоров.