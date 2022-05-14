Врач-дерматолог рассказала о главных правилах умывания

Врач-косметолог Лилия Дышлевая в интервью АиФ объяснила, что для сохранения здоровья кожи при умывании нужно соблюдать ряд правил.

Неправильное умывание грозит, во-первых, избыточной сальностью кожи, которая может стать причиной гиперкератоза и спровоцировать воспаления. Во-вторых, это обеспечит тусклый цвет лица и ощущение неухоженности. В-третьих, отсутствие регулярного очищения делает неэффективным уход за кожей — во время умывания мы избавляемся от ороговевших клеток кожи, чем обеспечиваем доступ кислорода и активных веществ из уходовых средств. Врач-косметолог Лилия Дышлевая

Процедуру умывания нужно сделать поэтапной. Если необходимо снять макияж, то сначала с помощью мицеллярной воды и ватного диска надо устранить следы загрязнений. Затем начинается очищение с помощью геля. Если макияжа нет, то достаточно одного средства. Лучше использовать гель для умывания. Поэтапное очищение в целом актуально для комбинированного и жирного типов кожи.

Важно умываться дважды в день. И хотя многие знают, что делать это нужно утром и перед сном, многие игнорируют данное правило. Вечером устраняются следы накопившихся за день загрязнений (пыль, макияж, кожное сало), а утром — то, что попадает на кожу во время сна, и себум, пик выделения которого происходит около 4-5 часов утра.

Эксперт отметила, что нужно выбирать средства для умывания по типу кожи. Лучше всего для процедуры подходит теплая вода. Горячая вода ведет к обезвоживанию и становится причиной стянутости, холодная — недостаточно эффективно смывает остатки себума и косметики.

Дышлевая добавила, что утром достаточно умыться обычным средством по типу кожи или протереть лицо мицеллярной водой, а потом ополоснуть проточной водой. Также утром рекомендуется периодически применять маски и другие очищающие средства.

Вечером лицо нуждается в более комплексном очищении с применением как мицеллярной воды, так и обычного средства для умывания.

В заключение она добавила, что после такой процедуры, как мезотерапия, не стоит делать чистку лица или пилинги. В идеале процедуры по очищению кожи должны предшествовать уходовым манипуляциям, резюмировала эксперт.